"Перенёс операцию": Глава МО Словакии раскрыл состояние Фицо после покушения

Раненный в ходе покушения премьер Словакии Роберт Фицо сегодня перенёс ещё одну операцию. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк, передаёт Reuters.

Врачи до сих пор оценивают его состояние как тяжёлое. Как отметил Калиняк, медики смогут дать точную оценку состоянию здоровья Фицо только через несколько дней.