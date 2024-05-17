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Регион
17 мая, 12:17

"Перенёс операцию": Глава МО Словакии раскрыл состояние Фицо после покушения

Министр обороны Словакии: Фицо перенёс операцию, но его состояние ещё тяжёлое

Раненный в ходе покушения премьер Словакии Роберт Фицо сегодня перенёс ещё одну операцию. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк, передаёт Reuters.

Врачи до сих пор оценивают его состояние как тяжёлое. Как отметил Калиняк, медики смогут дать точную оценку состоянию здоровья Фицо только через несколько дней.

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Напомним, премьера Словакии ранили 15 мая после выездного заседания правительства. Убить политика пытался 71-летний мужчина, который оказался недоволен внешнеполитическим курсом главы кабмина. Несмотря на несколько пулевых ранений, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения. Президент Венгрии Виктор Орбан говорил, что его коллега находится "между жизнью и смертью".

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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