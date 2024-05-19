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19 мая, 14:58

Спасатели определили место жёсткой посадки вертолёта с президентом Ирана

Местонахождение вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, однако спасатели из-за сильного тумана не смогли приземлиться в районе аварии. Об этом сообщает IRNA.

Кадры поисковой операции вертолёта, на котором летел президент Ирана. Видео ©

Х / IrnaEnglish

Известно, что президентский Ми-171 совершил посадку в районе села Узи, сейчас туда вместе с бригадами спасателей направили несколько машин скорой помощи из Тебриза. В настоящее время неясно, в каком состоянии находится президент Ирана. Издание Mehr, которое ранее писало, что Раиси жив и на автомобиле добирается до Тебриза, удалило эту информацию со своего сайта. Тем временем правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство на фоне инцидента.

Как ранее сообщалось, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.

Стала известна судьба двух вертолётов из кортежа президента Ирана
Стала известна судьба двух вертолётов из кортежа президента Ирана
Обложка ©

TACC / AP / Vahid Salemi

Наталья Исакова
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