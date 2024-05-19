Спасатели определили место жёсткой посадки вертолёта с президентом Ирана
Местонахождение вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, однако спасатели из-за сильного тумана не смогли приземлиться в районе аварии. Об этом сообщает IRNA.
Кадры поисковой операции вертолёта, на котором летел президент Ирана. Видео ©
Х / IrnaEnglish
Известно, что президентский Ми-171 совершил посадку в районе села Узи, сейчас туда вместе с бригадами спасателей направили несколько машин скорой помощи из Тебриза. В настоящее время неясно, в каком состоянии находится президент Ирана. Издание Mehr, которое ранее писало, что Раиси жив и на автомобиле добирается до Тебриза, удалило эту информацию со своего сайта. Тем временем правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство на фоне инцидента.
Как ранее сообщалось, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.
TACC / AP / Vahid Salemi