Спасатели определили место жёсткой посадки вертолёта с президентом Ирана

Местонахождение вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, однако спасатели из-за сильного тумана не смогли приземлиться в районе аварии. Об этом сообщает IRNA.

Кадры поисковой операции вертолёта, на котором летел президент Ирана. Видео © Х / IrnaEnglish

Известно, что президентский Ми-171 совершил посадку в районе села Узи, сейчас туда вместе с бригадами спасателей направили несколько машин скорой помощи из Тебриза. В настоящее время неясно, в каком состоянии находится президент Ирана. Издание Mehr, которое ранее писало, что Раиси жив и на автомобиле добирается до Тебриза, удалило эту информацию со своего сайта. Тем временем правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство на фоне инцидента.