Стала известна судьба двух вертолётов из кортежа президента Ирана
Tasnim: Два вертолёта из кортежа президента Ирана долетели до пункта назначения
Два вертолёта из кортежа президента Ирана Ибрагима Раиси благополучно долетели до места назначения. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Кадры поисковой операции вертолёта, на котором летел президент Ирана. Видео ©
Х / IrnaEnglish
По его данным, в вертолётах находились иранский министр энергетики Али Акбар Мекрабян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базарпаш. Всего с составе президентского кортежа летело три воздушных судна. Тем временем иранские СМИ публикуют кадры поисковой операции в районе инцидента с вертолётом Раиси. На кадрах видно, что местность окутана сильным туманом.
Как ранее сообщалось, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс.
Х / Mohamma00768207