Президент Ирана Раиси выжил при жёсткой посадке вертолёта, пишут СМИ
Tasnim: Президент Ирана Раиси выжил при жёсткой посадке вертолёта
Ибрагим Раиси на фоне президентского вертолёта Ми-171. Обложка © X / Tasnimnews_EN
Вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, мог совершить жёсткую посадку из-за сильного тумана. Предварительно, инцидент обошёлся без жертв, сообщает иранское агентство Tasnim. Один из сопровождающих главы государства смог выйти на связь уже после посадки. Однако сам вертолёт пока не найден, его поиски осложняются погодными условиями.
Воздушное судно село примерно в 600 километрах от Тегерана. Известно, что в президентской колонне было три вертолёта. Два из них, на борту которых находились иранские министры и чиновники, благополучно прибыли к месту назначения. Агентство Mehr при этом сообщает, что Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Незадолго до жёсткой посадки президент Ирана встречался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы".
Ранее сообщалось, что вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны.