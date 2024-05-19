Президент Ирана Раиси выжил при жёсткой посадке вертолёта, пишут СМИ

Вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, мог совершить жёсткую посадку из-за сильного тумана. Предварительно, инцидент обошёлся без жертв, сообщает иранское агентство Tasnim . Один из сопровождающих главы государства смог выйти на связь уже после посадки. Однако сам вертолёт пока не найден, его поиски осложняются погодными условиями.

Воздушное судно село примерно в 600 километрах от Тегерана. Известно, что в президентской колонне было три вертолёта. Два из них, на борту которых находились иранские министры и чиновники, благополучно прибыли к месту назначения. Агентство Mehr при этом сообщает, что Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Незадолго до жёсткой посадки президент Ирана встречался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы".