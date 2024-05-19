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Регион
19 мая, 17:37
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Президент Ирана планировал посетить Армению, но отменил визит в последний момент

ТАСС: У президента Ирана после встречи с Алиевым был запланирован визит в Армению

Президент Ирана Эбрахим Раиси планировал в воскресенье, 19 мая, посетить Армению. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, визит был отложен в последний момент. Ожидалось, что Раиси примет участие в открытии транспортных коридоров в Армении.

Тем временем к поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта, на борту которого находился Раиси, присоединились Вооружённые силы Ирана. В настоящее время все силовые структуры страны, включая армию, правоохранительные органы, а также Корпус стражей исламской революции (КСИР), задействуют все возможные ресурсы. Согласно последним данным, минимум четыре группы спасателей приблизились к предполагаемому месту ЧП. Из-за темноты, густого тумана и дождя поиски сильно затрудняются.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, с которым Раиси встречался за несколько часов до инцидента, заявил о "глубокой обеспокоенности" в связи с известием о жёсткой посадке вертолёта. В связи с произошедшим он предложил Ирану любую необходимую помощь.

Жёсткая посадка вертолёта президента Ирана: что известно
Жёсткая посадка вертолёта президента Ирана: что известно

Напомним, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. В настоящее время до сих пор неясно, в каком состоянии находится Раиси. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".

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ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
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