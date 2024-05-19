Президент Ирана планировал посетить Армению, но отменил визит в последний момент

Президент Ирана Эбрахим Раиси планировал в воскресенье, 19 мая, посетить Армению. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, визит был отложен в последний момент. Ожидалось, что Раиси примет участие в открытии транспортных коридоров в Армении.

Тем временем к поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта, на борту которого находился Раиси, присоединились Вооружённые силы Ирана. В настоящее время все силовые структуры страны, включая армию, правоохранительные органы, а также Корпус стражей исламской революции (КСИР), задействуют все возможные ресурсы. Согласно последним данным, минимум четыре группы спасателей приблизились к предполагаемому месту ЧП. Из-за темноты, густого тумана и дождя поиски сильно затрудняются.