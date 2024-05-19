Президент Ирана планировал посетить Армению, но отменил визит в последний момент
ТАСС: У президента Ирана после встречи с Алиевым был запланирован визит в Армению
Президент Ирана Эбрахим Раиси планировал в воскресенье, 19 мая, посетить Армению. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, визит был отложен в последний момент. Ожидалось, что Раиси примет участие в открытии транспортных коридоров в Армении.
Тем временем к поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта, на борту которого находился Раиси, присоединились Вооружённые силы Ирана. В настоящее время все силовые структуры страны, включая армию, правоохранительные органы, а также Корпус стражей исламской революции (КСИР), задействуют все возможные ресурсы. Согласно последним данным, минимум четыре группы спасателей приблизились к предполагаемому месту ЧП. Из-за темноты, густого тумана и дождя поиски сильно затрудняются.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, с которым Раиси встречался за несколько часов до инцидента, заявил о "глубокой обеспокоенности" в связи с известием о жёсткой посадке вертолёта. В связи с произошедшим он предложил Ирану любую необходимую помощь.
Напомним, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. В настоящее время до сих пор неясно, в каком состоянии находится Раиси. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".
ТАСС / Zuma