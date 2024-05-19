Жёсткая посадка вертолёта президента Ирана: что известно

В воскресенье, 19 мая, вертолёт Ми-171, в котором находился 63-летний президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жёсткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место ЧП выехали спасатели, однако их работу осложняет сильный туман. Life.ru рассказывает, что известно к этому часу.

Кадры поисковой операции вертолёта, на котором летел президент Ирана. Видео © Х stairwayto3dom / mugheesali81

Сообщалось, что сегодня днём иранский лидер встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы". На обратном пути вертолёт, в котором находился Раиси, совершил жёсткую посадку на территории Ирана.

Всего в составе президентского кортежа летело три воздушных судна, два из них благополучно добрались до места назначения. В них летели иранский министр энергетики Али Акбар Мекрабян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базарпаш.

В район жёсткой посадки вертолёта направили минимум восемь скорых. Фото © X / fjr_alywm