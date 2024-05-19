Жёсткая посадка вертолёта президента Ирана: что известно
Эбрахим Раиси. Обложка © TACC / AP
В воскресенье, 19 мая, вертолёт Ми-171, в котором находился 63-летний президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жёсткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место ЧП выехали спасатели, однако их работу осложняет сильный туман. Life.ru рассказывает, что известно к этому часу.
Кадры поисковой операции вертолёта, на котором летел президент Ирана. Видео © Х stairwayto3dom / mugheesali81
Сообщалось, что сегодня днём иранский лидер встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы". На обратном пути вертолёт, в котором находился Раиси, совершил жёсткую посадку на территории Ирана.
Всего в составе президентского кортежа летело три воздушных судна, два из них благополучно добрались до места назначения. В них летели иранский министр энергетики Али Акбар Мекрабян и министр дорог и городского развития Мехрдад Базарпаш.
Между тем спасатели уже определили точное место аварийной посадки вертолёта с Раиси. По их данным, это произошло в районе села Узи, сейчас туда вместе с 40 группами экстренного реагирования направили несколько машин скорой помощи из Тебриза. Одна из бригад, как заявил руководитель иранского Общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, уже добралась до предполагаемого места ЧП. Также иранские СМИ выяснили, что вместе с президентом Ирана на борту воздушного судна находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам провинции Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем и "ещё несколько человек".
В район жёсткой посадки вертолёта направили минимум восемь скорых. Фото © X / fjr_alywm
В настоящее время до сих пор неясно, в каком состоянии находится президент Ирана. Издание Mehr, которое ранее писало, что Раиси жив и на автомобиле добирается до Тебриза, удалило эту информацию со своего сайта. Тем временем правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство на фоне инцидента.