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Регион
20 мая, 03:01

Вертолёт президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении

Место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / Tasnimnews

Место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / Tasnimnews

Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Вертолёт президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", — передаёт агентство слова иранского чиновника.

По данным агентства, велика вероятность, что все находившиеся на борту погибли.

Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана
Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана

Напомним, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов поисков спасатели обнаружили место падения винтокрылого судна.

Никита Никонов
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