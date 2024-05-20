Вертолёт президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении
Место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / Tasnimnews
Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Вертолёт президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", — передаёт агентство слова иранского чиновника.
По данным агентства, велика вероятность, что все находившиеся на борту погибли.
Напомним, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов поисков спасатели обнаружили место падения винтокрылого судна.