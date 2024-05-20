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20 мая, 02:46

Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана

Tasnim: Иранские спасатели прибыли на место крушения вертолёта Раиси

Информационное агентство ISNA опубликовало первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Тем временем спасатели добрались до обломков воздушного судна, пишет Tasnim.

Место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Видео © Telegram / isna94

Один из иранских чиновников в разговоре с агентством Reuters назвал небольшой вероятность того, что Раиси выжил после авиакатастрофы.

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Как сообщал Life.ru, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. О состоянии 63-летнего президента точных данных до сих пор нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". Спустя более чем 12 часов поисков спасатели обнаружили место падения вертолёта Раиси.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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