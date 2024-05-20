Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана
Tasnim: Иранские спасатели прибыли на место крушения вертолёта Раиси
Информационное агентство ISNA опубликовало первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Тем временем спасатели добрались до обломков воздушного судна, пишет Tasnim.
Место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Видео © Telegram / isna94
Один из иранских чиновников в разговоре с агентством Reuters назвал небольшой вероятность того, что Раиси выжил после авиакатастрофы.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. О состоянии 63-летнего президента точных данных до сих пор нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". Спустя более чем 12 часов поисков спасатели обнаружили место падения вертолёта Раиси.
ТАСС / Zuma