Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана

Информационное агентство ISNA опубликовало первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Тем временем спасатели добрались до обломков воздушного судна, пишет Tasnim.

Один из иранских чиновников в разговоре с агентством Reuters назвал небольшой вероятность того, что Раиси выжил после авиакатастрофы.