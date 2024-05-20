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20 мая, 01:35

Жители Тегерана на площади молятся о здоровье президента

IRNA: Жители Тегерана собрались помолиться за возвращение президента Раиси

На площади Валиаср в столице Ирана Тегеране собрались местные жители, чтобы помолиться за президента страны Эбрахима Раиси и его спутников, летевших на совершившем жёсткую посадку вертолёте. Об этом сообщило агентство IRNA.

Жители Тегерана на площади молятся о здоровье президента. Видео © X / Arya - آریا

Иранцы стали собираться на площади с позднего вечера, они "воздели руки к небу и молятся о благополучном возвращении" своего лидера. Всеобщие молитвы о здравии президента прошли также во многих мечетях Исламского Государства.

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Напомним, вертолёт с Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая, перед этим иранский президент встретился с лидером закавказской республики Ильхамом Алиевым. Точное место крушения уже установлено. О состоянии 63-летнего Раиси точной информации нет до сих пор. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". В США между тем заявили, что Раиси погиб. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. Турецкий дрон Akinci обнаружил источник тепла в районе поисков.

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Кадр из видео X / Arya - آریا

Лариса Сафронова
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