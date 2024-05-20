Жители Тегерана на площади молятся о здоровье президента

На площади Валиаср в столице Ирана Тегеране собрались местные жители, чтобы помолиться за президента страны Эбрахима Раиси и его спутников, летевших на совершившем жёсткую посадку вертолёте. Об этом сообщило агентство IRNA.

Иранцы стали собираться на площади с позднего вечера, они "воздели руки к небу и молятся о благополучном возвращении" своего лидера. Всеобщие молитвы о здравии президента прошли также во многих мечетях Исламского Государства.