Жители Тегерана на площади молятся о здоровье президента
IRNA: Жители Тегерана собрались помолиться за возвращение президента Раиси
На площади Валиаср в столице Ирана Тегеране собрались местные жители, чтобы помолиться за президента страны Эбрахима Раиси и его спутников, летевших на совершившем жёсткую посадку вертолёте. Об этом сообщило агентство IRNA.
Жители Тегерана на площади молятся о здоровье президента. Видео © X / Arya - آریا
Иранцы стали собираться на площади с позднего вечера, они "воздели руки к небу и молятся о благополучном возвращении" своего лидера. Всеобщие молитвы о здравии президента прошли также во многих мечетях Исламского Государства.
Напомним, вертолёт с Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая, перед этим иранский президент встретился с лидером закавказской республики Ильхамом Алиевым. Точное место крушения уже установлено. О состоянии 63-летнего Раиси точной информации нет до сих пор. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". В США между тем заявили, что Раиси погиб. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. Турецкий дрон Akinci обнаружил источник тепла в районе поисков.
Кадр из видео X / Arya - آریا