В Иране сообщили, что жизнь президента страны после ЧП с вертолётом находится "под угрозой"

Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна "находятся под угрозой" после инцидента с вертолётом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника.

"Мы всё ещё полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолёта, вызывают очень серьёзные опасения", — указано в материале.

Официальный представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми заявил, что вице-президент страны Мохсен Мансури уже находится на пути к месту жёсткой посадки вертолёта. Вместе с ним направились и другие члены правительства.