В Иране сообщили, что жизнь президента страны после ЧП с вертолётом находится "под угрозой"
Reuters: Жизни президента и главы МИД Ирана находятся "под угрозой"
Президент Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / DPA
Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна "находятся под угрозой" после инцидента с вертолётом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника.
"Мы всё ещё полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолёта, вызывают очень серьёзные опасения", — указано в материале.
Официальный представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми заявил, что вице-президент страны Мохсен Мансури уже находится на пути к месту жёсткой посадки вертолёта. Вместе с ним направились и другие члены правительства.
Напомним, сегодня, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого глава Ирана встречался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Между тем спасатели определили место жёсткой посадки вертолёта — это случилось около села Узи. Ситуацию осложняют сложные погодные условия в виде тумана. В каком состоянии находится президент Ирана — неизвестно.