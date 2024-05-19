Установлено точное место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на командующего силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в провинции Восточный Азербайджан генерала Асгара Аббаса Гализаде.

"Несколько минут назад был получен сигнал с вертолёта и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия", — заявил военачальник.