Установлено точное место крушения вертолёта президента Ирана
Tasnim: Установлено точное место крушения вертолёта президента Ирана Раиси
Установлено точное место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на командующего силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в провинции Восточный Азербайджан генерала Асгара Аббаса Гализаде.
"Несколько минут назад был получен сигнал с вертолёта и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия", — заявил военачальник.
По словам Гализаде, в район крушения направляются все задействованные силы. Генерал выразил надежду, что ему удастся "сообщить народу хорошие новости".
Как сообщал Life.ru, вертолёт Ми-171 с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Пока неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский президент. По сведениям источников, его жизнь находится "под угрозой". Известно, что Раиси планировал посетить Армению, но в последний момент отменил визит.
ТАСС / Zuma