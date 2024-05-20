Дрон обнаружил "источник тепла" в районе поисков вертолёта президента Ирана

Турецкий беспилотник Akinci, участвующий в поиске вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, обнаружил "источник тепла". По предварительным данным, речь идёт об обломках воздушного судна, передаёт агентство Anadolu.

Телеканал IRIB сообщает, что спасатели выдвинулись на определённое беспилотником место. Оно находится рядом с деревней Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном.