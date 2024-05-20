Дрон обнаружил "источник тепла" в районе поисков вертолёта президента Ирана
Anadolu: Турецкий дрон Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска Раиси
Иранские оперативные службы на месте поисков президента страны Эбрахима Раиси. Обложка © ТАСС / EPA
Турецкий беспилотник Akinci, участвующий в поиске вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, обнаружил "источник тепла". По предварительным данным, речь идёт об обломках воздушного судна, передаёт агентство Anadolu.
Турецкий БПЛА ищет вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © X / AA Canli
Как сообщают СМИ, турецкая сторона передала Ирану координаты предполагаемого падения вертолёта. Обнаружение источника тепла подтвердил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами, сообщает Press TV.
Телеканал IRIB сообщает, что спасатели выдвинулись на определённое беспилотником место. Оно находится рядом с деревней Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая, после встречи с лидером закавказской республики Ильхамом Алиевым. В настоящее время установлено точное место крушения воздушного транспортного средства. О состоянии 63-летнего президента точной информации до сих пор нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". В США между тем заявили, что Раиси погиб. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено.