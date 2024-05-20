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20 мая, 00:02

Появилось видео с дрона, который летает над местом крушения вертолёта с президентом Ирана

Anadolu запустило прямую трансляцию с БПЛА, ищущего вертолёт с Раиси

Уже более 10 часов разыскивают президента Ирана Эбрахима Раиси, который находился на борту потерпевшего крушение вертолёта. К поискам политического деятеля подключили турецкий беспилотник Akinci, трансляцию с которого ведёт агентство Anadolu на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Турецкий БПЛА ищет вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © X / AA Canli

При этом трансляцию полёта турецкого дрона на портале Flightradar24 отслеживало более 200 тысяч человек. Сообщается, что беспилотный летательный аппарат летает над местом предполагаемого крушения винтокрылого судна. В то же время на земле поисковые группы изучают спутниковые снимки.

Турецкий БПЛА ищет вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Flightradar24

Стоит отметить, что в настоящее время погодные условия в районе инцидента неблагоприятные — идёт снег с дождём и дует сильный ветер, а температура воздуха — около шести градусов.

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Напомним, что вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. В настоящее время установлено точное место крушения воздушного транспортного средства. Президент России Владимир Путин провёл совещание в связи с инцидентом. Как сообщал иранский посол в Москве Казем Джалали, российский лидер пообещал, что РФ приложит максимум усилий для помощи Исламской Республике в поиске совершившего жёсткую посадку вертолёта.

Обложка ©

X / AA Canli

Алексей Соловьёв
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