Появилось видео с дрона, который летает над местом крушения вертолёта с президентом Ирана

Уже более 10 часов разыскивают президента Ирана Эбрахима Раиси, который находился на борту потерпевшего крушение вертолёта. К поискам политического деятеля подключили турецкий беспилотник Akinci, трансляцию с которого ведёт агентство Anadolu на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Турецкий БПЛА ищет вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © X / AA Canli

При этом трансляцию полёта турецкого дрона на портале Flightradar24 отслеживало более 200 тысяч человек. Сообщается, что беспилотный летательный аппарат летает над местом предполагаемого крушения винтокрылого судна. В то же время на земле поисковые группы изучают спутниковые снимки.

Турецкий БПЛА ищет вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео © Flightradar24