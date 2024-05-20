Посол Ирана Джалали: Путин провёл совещание в связи с крушением вертолёта Раиси

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание в связи с жёсткой посадкой вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. В нём приняли участие высшие должностные лица оборонного сектора и сектора безопасности РФ. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, который также присутствовал на встрече.

Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews

"В десять вечера в воскресенье президент России господин Путин провёл совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора и сектора безопасности РФ, на котором я присутствовал как посол Исламской Республики Иран", — сказал глава иранской дипмиссии агентству IRNA.