Посол Ирана Джалали: Путин провёл совещание в связи с крушением вертолёта Раиси
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание в связи с жёсткой посадкой вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. В нём приняли участие высшие должностные лица оборонного сектора и сектора безопасности РФ. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, который также присутствовал на встрече.
Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews
"В десять вечера в воскресенье президент России господин Путин провёл совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора и сектора безопасности РФ, на котором я присутствовал как посол Исламской Республики Иран", — сказал глава иранской дипмиссии агентству IRNA.
По словам посла, в совещании приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу и советник президента Игорь Левитин.
В воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. в районе города Верзегана (северо-запад страны). Это случилось после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. Точной информации о состоянии 63-летнего президента пока нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой", а в США уже заявили о его гибели. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено.
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