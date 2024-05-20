"Готовы выполнять сложнейшие задания": В Кремле прокомментировали отправку спасателей РФ на поиск Раиси
Песков: К операции в Иране подключатся вертолёты и 60 российских спасателей
К операции по поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси подключатся 60 российских спасателей и вертолёты. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин пристально следит за ситуаций.
Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews
"Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси", — приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны России. В Иран направятся вертолёты и группировка из 60 спасателей, которые готовы выполнять сложнейшие задания на большой высоте. Специалисты из РФ присоединятся к операции, как только позволят погодные условия, а именно туман.
Ранее в МЧС сообщили, что российские спасатели направляются в Иран для участия в операции по поиску вертолёта Раиси. Соответствующее поручение главе ведомства Александру Куренкову дал Владимир Путин. В настоящее время в аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз отправится сводная группировка МЧС России из сотрудников отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Спасатели оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе высокопроходимой техникой и вертолётом БО-105.
Несколько часов назад советник президента РФ Игорь Левитин провёл телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. По словам советника, Путин немедленно поручил пригласить посла Ирана в России Казема Джалали и сообщить ему, что Москва готова оказать Тегерану любую помощь в поисках. После этого иранские СМИ проинформировали, что Россия отправит на поиски президента Ирана Раиси авиацию и спасателей. При этом изначально речь шла о 50 специалистах.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Это произошло в районе города Верзегана (северо-запад страны) после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. О состоянии 63-летнего президента точной информации пока нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". Израильские чиновники отрицают свою причастность к инциденту. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. Между тем в США заявили, что Раиси погиб.
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