"Готовы выполнять сложнейшие задания": В Кремле прокомментировали отправку спасателей РФ на поиск Раиси

К операции по поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси подключатся 60 российских спасателей и вертолёты. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин пристально следит за ситуаций.

Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews

"Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси", — приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны России. В Иран направятся вертолёты и группировка из 60 спасателей, которые готовы выполнять сложнейшие задания на большой высоте. Специалисты из РФ присоединятся к операции, как только позволят погодные условия, а именно туман.