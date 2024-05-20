Путин распорядился отправить на поиски президента Ирана спасателей-альпинистов
Tasnim: Россия отправит на поиски президента Ирана Раиси авиацию и 50 спасателей
Москва в ближайшее время направит спасателей для помощи Тегерану в поисках места крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом в разговоре с вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Мохбером заявил советник президента РФ Игорь Левитин.
"По поручению Владимира Путина в течение часа в Тебриз будут отправлены два передовых самолёта с вертолётами и 50 профессиональных горных спасателей", — процитировало слова представителя России агентство Tasnim.
Ранее Life.ru писал, что в воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Это произошло в районе города Верзегана (северо-запад страны) после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. О состоянии 63-летнего президента точной информации пока нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". Израильские чиновники отрицают свою причастность к инциденту. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. В США тем временем заявили, что Раиси погиб.
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