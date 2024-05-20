Путин распорядился отправить на поиски президента Ирана спасателей-альпинистов

Москва в ближайшее время направит спасателей для помощи Тегерану в поисках места крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом в разговоре с вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Мохбером заявил советник президента РФ Игорь Левитин.