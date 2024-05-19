"Деликатный момент": Крушение вертолёта Раиси случилось через два дня после его переговоров с США

Жёсткая посадка вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси произошла спустя всего несколько дней после непрямых переговоров представителей республики с американскими чиновниками. Об этом написала газета The New York Times.

Это был первый контакт Тегерана и Вашингтона после того, как Иран с помощью беспилотников нанёс удар по военным объектам Израиля в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского консульства в Дамаске. На переговорах обсуждались пути сглаживания угрозы более глобального конфликта на Ближнем Востоке.