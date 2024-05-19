"Деликатный момент": Крушение вертолёта Раиси случилось через два дня после его переговоров с США
NYT: Крушение вертолёта Раиси произошло через пару дней после переговоров с США
Жёсткая посадка вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси произошла спустя всего несколько дней после непрямых переговоров представителей республики с американскими чиновниками. Об этом написала газета The New York Times.
Поисковая операция после ЧП с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Видео © X / isna_farsi
"Авария с вертолётом с президентом Ирана произошла в деликатный для международных отношений момент", — отметило издание.
Это был первый контакт Тегерана и Вашингтона после того, как Иран с помощью беспилотников нанёс удар по военным объектам Израиля в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского консульства в Дамаске. На переговорах обсуждались пути сглаживания угрозы более глобального конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Это случилось в районе города Верзеган на северо-западе страны после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. Пока о состоянии 63-летнего президента точной информации нет. По сведениям источников, его жизнь находится "под угрозой". Вечером в воскресенье стало известно, что место крушения вертолёта установлено.
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