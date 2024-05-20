Путин следит за ситуацией с крушением вертолёта Раиси

Российский лидер Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с крушением вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин во время телефонного разговора с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Поисковая операция после ЧП с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Видео © X / isna_farsi

"Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента, и сегодня вечером я передаю вам и иранскому народу его послание, выражающее поддержку и сочувствие", — приводит слова Левитина иранский телеканал IRIB.