Путин следит за ситуацией с крушением вертолёта Раиси
Левитин: Путин с самого начала следит за ситуацией с крушением вертолёта Раиси
Одна из последних встреч Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Российский лидер Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с крушением вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин во время телефонного разговора с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.
Поисковая операция после ЧП с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Видео © X / isna_farsi
"Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента, и сегодня вечером я передаю вам и иранскому народу его послание, выражающее поддержку и сочувствие", — приводит слова Левитина иранский телеканал IRIB.
По словам советника, Путин немедленно поручил пригласить посла Ирана в России Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать Тегерану любую помощь в поисках.
Накануне днём стало известно, что вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Это случилось на северо-западе страны, в районе города Верзегана, после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. Пока о состоянии 63-летнего политика точной информации нет. Вечером в воскресенье стало известно, что место крушения вертолёта установлено. В США заявили, что инцидент произошёл спустя два дня после переговоров представителей Тегерана и Вашингтона.