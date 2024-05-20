Посол Ирана: Путин заявил, что РФ сделает всё возможное для поиска Раиси
Российский лидер Владимир Путин пообещал, что РФ приложит максимум усилий для помощи Ирану в поиске совершившего жёсткую посадку вертолёта с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, встретившийся с главой России.
Погода в районе поиска вертолёта президента Ирана Раиси стремительно ухудшается. Видео © Telegram / Tasnimnews
"На этой встрече господин Путин сначала обратился ко мне и сказал: "Мы очень опечалены катастрофой с вертолётом в Иране, и мы сделаем всё необходимое, чтобы помочь", — рассказал Джалали иранскому агентству IRNA.
По словам посла, Путин попросил передать эти слова руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, стало известно о жёсткой посадке у границы с Азербайджаном вертолёта, в котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Это произошло на северо-западе страны, в районе Верзегана, после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на погранпункте на берегу Аракса. О состоянии 63-летнего президента точной информации до сих пор нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". В США между тем заявили, что Раиси погиб. Вечером в воскресенье стало известно, что место падения вертолёта установлено. К вылету в Иран готовится группировка российских спасателей.
Life.ru