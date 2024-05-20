Посол Ирана: Путин заявил, что РФ сделает всё возможное для поиска Раиси

Российский лидер Владимир Путин пообещал, что РФ приложит максимум усилий для помощи Ирану в поиске совершившего жёсткую посадку вертолёта с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, встретившийся с главой России.

"На этой встрече господин Путин сначала обратился ко мне и сказал: "Мы очень опечалены катастрофой с вертолётом в Иране, и мы сделаем всё необходимое, чтобы помочь", — рассказал Джалали иранскому агентству IRNA.