Самолёт МЧС России вылетел в Иран для поиска пропавшего вертолёта Раиси
Из подмосковного аэропорта Жуковский в иранский Тебриз вылетел первый самолёт МЧС РФ для помощи в поисковой операции пропавшего вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает российское министерство в своём телеграм-канале.
Российские спасатели вылетают в Иран для поиска пропавшего вертолёта Раиси. Видео © Telegram / МЧС России
"На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчёты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолёта президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси", — говорится в сообщении.
Второй самолёт вылетит в ближайшее время.
Напомним, что вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. В настоящее время установлено точное место крушения воздушного транспортного средства. Президент РФ Владимир Путин провёл совещание в связи с инцидентом. Как сообщал иранский посол в Москве Казем Джалали, российский лидер пообещал, что России приложит все усилия для помощи Тегерану в поиске совершившего жёсткую посадку вертолёта.
Telegram / МЧС России