Самолёт МЧС России вылетел в Иран для поиска пропавшего вертолёта Раиси

Из подмосковного аэропорта Жуковский в иранский Тебриз вылетел первый самолёт МЧС РФ для помощи в поисковой операции пропавшего вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает российское министерство в своём телеграм-канале.

Российские спасатели вылетают в Иран для поиска пропавшего вертолёта Раиси. Видео © Telegram / МЧС России

"На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчёты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолёта президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси", — говорится в сообщении.