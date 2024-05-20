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Регион
20 мая, 01:09

Самолёт МЧС России вылетел в Иран для поиска пропавшего вертолёта Раиси

Из подмосковного аэропорта Жуковский в иранский Тебриз вылетел первый самолёт МЧС РФ для помощи в поисковой операции пропавшего вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает российское министерство в своём телеграм-канале.

Российские спасатели вылетают в Иран для поиска пропавшего вертолёта Раиси. Видео © Telegram / МЧС России

"На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчёты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолёта президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси", — говорится в сообщении.

Второй самолёт вылетит в ближайшее время.

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Напомним, что вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. В настоящее время установлено точное место крушения воздушного транспортного средства. Президент РФ Владимир Путин провёл совещание в связи с инцидентом. Как сообщал иранский посол в Москве Казем Джалали, российский лидер пообещал, что России приложит все усилия для помощи Тегерану в поиске совершившего жёсткую посадку вертолёта.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Никонов
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