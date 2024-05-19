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Регион
19 мая, 15:51

В районе поисков вертолёта с Раиси работают 40 групп быстрого реагирования

В район жёсткой посадки вертолёта направили минимум восемь скорых. Обложка © X / fjr_alywm

В район жёсткой посадки вертолёта направили минимум восемь скорых. Обложка © X / fjr_alywm

Спасатели по-прежнему не могут добраться до вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Как сообщает Press TV, в операции задействовано минимум 40 групп экстренного реагирования, поиски осложняются сильным туманом.

"В настоящий момент 40 групп быстрого реагирования ведут поисковые операции, чтобы найти вертолёт, перевозивший президента Раиси и других чиновников", — говорится в сообщении телеканала.

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Как уточняет агентство Fars, вместе с Раиси на борту совершившего жёсткую посадку Ми-171 находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам провинции Тебриз Мохаммад Али Эль-Хашем и "ещё несколько человек".

Как ранее сообщалось, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. В настоящее время неясно, в каком состоянии находится 63-летний Раиси. Издание Mehr, которое ранее писало, что он жив и на автомобиле добирается до Тебриза, удалило эту информацию со своего сайта.

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Наталья Исакова
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