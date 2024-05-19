В районе поисков вертолёта с Раиси работают 40 групп быстрого реагирования

Спасатели по-прежнему не могут добраться до вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Как сообщает Press TV, в операции задействовано минимум 40 групп экстренного реагирования, поиски осложняются сильным туманом.

"В настоящий момент 40 групп быстрого реагирования ведут поисковые операции, чтобы найти вертолёт, перевозивший президента Раиси и других чиновников", — говорится в сообщении телеканала.