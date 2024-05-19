В районе поисков вертолёта с Раиси работают 40 групп быстрого реагирования
В район жёсткой посадки вертолёта направили минимум восемь скорых. Обложка © X / fjr_alywm
Спасатели по-прежнему не могут добраться до вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Как сообщает Press TV, в операции задействовано минимум 40 групп экстренного реагирования, поиски осложняются сильным туманом.
"В настоящий момент 40 групп быстрого реагирования ведут поисковые операции, чтобы найти вертолёт, перевозивший президента Раиси и других чиновников", — говорится в сообщении телеканала.
Как уточняет агентство Fars, вместе с Раиси на борту совершившего жёсткую посадку Ми-171 находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам провинции Тебриз Мохаммад Али Эль-Хашем и "ещё несколько человек".
Как ранее сообщалось, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. В настоящее время неясно, в каком состоянии находится 63-летний Раиси. Издание Mehr, которое ранее писало, что он жив и на автомобиле добирается до Тебриза, удалило эту информацию со своего сайта.