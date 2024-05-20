Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана погибли, пишут СМИ
Reuters: Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана Раиси погибли
Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
"К сожалению, все находившиеся [на борту] считаются погибшими в результате крушения вертолёта президента Ирана", — передаёт информагентство.
Данные о гибели всех находившихся на борту подтверждает глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Ранее стало известно, что вертолёт полностью сгорел при падении.
Напомним, воздушное судно с Раиси на борту совершило жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая, после встречи с лидером закавказской республики Ильхамом Алиевым. В вертолёте, помимо 63-летнего президента Ирана, находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Обломки нашли в 600 километрах от Тегерана, в горной местности. Раиси летел в сопровождении двух вертолётов, которые долетели благополучно. На границе с Азербайджаном Раиси и Алиев открывали новые гидроузлы "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Аракс.