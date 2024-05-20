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20 мая, 03:09

Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана погибли, пишут СМИ

Reuters: Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана Раиси погибли

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

"К сожалению, все находившиеся [на борту] считаются погибшими в результате крушения вертолёта президента Ирана", — передаёт информагентство.

Данные о гибели всех находившихся на борту подтверждает глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Ранее стало известно, что вертолёт полностью сгорел при падении.

Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана
Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана

Напомним, воздушное судно с Раиси на борту совершило жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая, после встречи с лидером закавказской республики Ильхамом Алиевым. В вертолёте, помимо 63-летнего президента Ирана, находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Обломки нашли в 600 километрах от Тегерана, в горной местности. Раиси летел в сопровождении двух вертолётов, которые долетели благополучно. На границе с Азербайджаном Раиси и Алиев открывали новые гидроузлы "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Аракс.

Никита Никонов
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