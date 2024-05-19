Спасатели добрались до места жёсткой посадки вертолёта с президентом Ирана

Одна из поисково-спасательных бригад добралась до предполагаемого места жёсткой посадки вертолёта, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил руководитель Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Пир Хосейн Коливанд.