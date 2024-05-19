Спасатели добрались до места жёсткой посадки вертолёта с президентом Ирана
Одна из поисково-спасательных бригад добралась до предполагаемого места жёсткой посадки вертолёта, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил руководитель Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Пир Хосейн Коливанд.
Поисковая операция после ЧП с вертолётом, в котором находился президент Ирана. Видео © X / isna_farsi
"Одна группа спасателей, участвующих в поисковой операции, достигла места возможного крушения вертолёта с президентом", — приводит ISNA слова главы общества.
Напомним, несколько часов назад вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого глава Исламской Республики встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Между тем спасатели определили место жёсткой посадки вертолёта — это случилось около села Узи. Ситуацию осложняют сложные погодные условия в виде тумана. По сведениям иранского источника, жизнь Раиси находится "под угрозой".
© X / isna_farsi