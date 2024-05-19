Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 18:51

ЕС задействовал спутники для поиска пропавшего вертолёта президента Ирана

Европейский союз (ЕС) применил свою экстренную систему спутникового наблюдения для содействия Ирану в поисках пропавшего вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Эбрахим Раиси. Об этом сообщил еврокомиссар Янез Ленарчич, который курирует в Еврокомиссии вопросы реагирования на ЧС.

"По запросу Ирана мы активировали свою экстренную систему спутникового наблюдения Copernicus в связи с предполагаемым инцидентом с вертолётом, перевозившим президента Ирана и его команду", — написал он в соцсети X.

Тем временем в МИД Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд поддержит Иран в сложившейся трудной ситуации и готов оказать Тегерану любую помощь. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова также предложила помощь Москвы по поиску пропавшего в Иране вертолёта с Раиси и в расследовании причин инцидента.

С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта Раиси, установлен контакт
С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта Раиси, установлен контакт

Напомним, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. В настоящее время до сих пор неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский лидер. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".

Обложка ©

TACC / Zuma

Наталья Исакова
  • Новости
  • Иран
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров