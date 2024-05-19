ЕС задействовал спутники для поиска пропавшего вертолёта президента Ирана

Европейский союз (ЕС) применил свою экстренную систему спутникового наблюдения для содействия Ирану в поисках пропавшего вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Эбрахим Раиси. Об этом сообщил еврокомиссар Янез Ленарчич, который курирует в Еврокомиссии вопросы реагирования на ЧС.

"По запросу Ирана мы активировали свою экстренную систему спутникового наблюдения Copernicus в связи с предполагаемым инцидентом с вертолётом, перевозившим президента Ирана и его команду", — написал он в соцсети X.