ЕС задействовал спутники для поиска пропавшего вертолёта президента Ирана
Европейский союз (ЕС) применил свою экстренную систему спутникового наблюдения для содействия Ирану в поисках пропавшего вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Эбрахим Раиси. Об этом сообщил еврокомиссар Янез Ленарчич, который курирует в Еврокомиссии вопросы реагирования на ЧС.
"По запросу Ирана мы активировали свою экстренную систему спутникового наблюдения Copernicus в связи с предполагаемым инцидентом с вертолётом, перевозившим президента Ирана и его команду", — написал он в соцсети X.
Тем временем в МИД Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд поддержит Иран в сложившейся трудной ситуации и готов оказать Тегерану любую помощь. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова также предложила помощь Москвы по поиску пропавшего в Иране вертолёта с Раиси и в расследовании причин инцидента.
Напомним, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. В настоящее время до сих пор неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский лидер. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".
TACC / Zuma