Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 18:47

В МИД РФ заявили о готовности помочь в поиске вертолёта с президентом Ирана

Захарова: Россия готова помочь в поиске вертолёта с президентом Ирана Раиси

Россия готова помочь в поиске пропавшего вертолёта с иранским президентом Эбрахимом Раиси. В Москве внимательно следят за новостями о судьбе всех пассажиров. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолёта и в расследовании причин произошедшего инцидента", — написала она в телеграм-канале.

С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта Раиси, установлен контакт
С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта Раиси, установлен контакт

Как сообщал Life.ru, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл у города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. Пока неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский президент. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".

Обложка ©

VK / МИД России

Никита Осипов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров