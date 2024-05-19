В МИД РФ заявили о готовности помочь в поиске вертолёта с президентом Ирана
Захарова: Россия готова помочь в поиске вертолёта с президентом Ирана Раиси
Россия готова помочь в поиске пропавшего вертолёта с иранским президентом Эбрахимом Раиси. В Москве внимательно следят за новостями о судьбе всех пассажиров. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолёта и в расследовании причин произошедшего инцидента", — написала она в телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл у города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. Пока неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский президент. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".
VK / МИД России