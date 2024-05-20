Красный Полумесяц подтвердил гибель президента Ирана Раиси при крушении вертолёта

Все пассажиры вертолёта вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси погибли при крушении. Об этом в эфире телеканала IRIB сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

"При обнаружении местонахождения разбившегося вертолёта никаких признаков живых пассажиров вертолёта найдено не было", — заявил Коливанд.

Стоит отметить, что на борту, помимо иранского президента, находилось ещё несколько высокопоставленных чиновников. Среди них были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.