Красный Полумесяц подтвердил гибель президента Ирана Раиси при крушении вертолёта
Красный Полумесяц: Нет признаков, что при падении вертолёта Раиси кто-либо выжил
Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / EPA
Все пассажиры вертолёта вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси погибли при крушении. Об этом в эфире телеканала IRIB сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna
"При обнаружении местонахождения разбившегося вертолёта никаких признаков живых пассажиров вертолёта найдено не было", — заявил Коливанд.
Стоит отметить, что на борту, помимо иранского президента, находилось ещё несколько высокопоставленных чиновников. Среди них были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.
Напомним, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Выяснилось, что вертолёт полностью сгорел. Как сообщили СМИ, все находившиеся на борту погибли.
Раиси стал президентом Ирана в 2021 году, сменив на этом посту Хасана Рухани. Перед этим политик занимал должности верховного судьи и генерального прокурора Ирана. Имел почётный титул сеида, обозначающий принадлежность к потомкам пророка Мухаммеда. С 2019 года находился под санкциями США и ЕС. Женат, супруга — доктор философских наук, писательница, у них две дочери.