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Регион
20 мая, 03:42

Красный Полумесяц подтвердил гибель президента Ирана Раиси при крушении вертолёта

Красный Полумесяц: Нет признаков, что при падении вертолёта Раиси кто-либо выжил

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / EPA

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / EPA

Все пассажиры вертолёта вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси погибли при крушении. Об этом в эфире телеканала IRIB сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

"При обнаружении местонахождения разбившегося вертолёта никаких признаков живых пассажиров вертолёта найдено не было", — заявил Коливанд.

Стоит отметить, что на борту, помимо иранского президента, находилось ещё несколько высокопоставленных чиновников. Среди них были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана
Появилось первое видео с места крушения вертолёта президента Ирана

Напомним, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Выяснилось, что вертолёт полностью сгорел. Как сообщили СМИ, все находившиеся на борту погибли.

Раиси стал президентом Ирана в 2021 году, сменив на этом посту Хасана Рухани. Перед этим политик занимал должности верховного судьи и генерального прокурора Ирана. Имел почётный титул сеида, обозначающий принадлежность к потомкам пророка Мухаммеда. С 2019 года находился под санкциями США и ЕС. Женат, супруга — доктор философских наук, писательница, у них две дочери.

Алексей Соловьёв
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