Путин назвал Раиси настоящим другом России и выразил соболезнования Ирану
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © Zuma / TASS
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Ирана и Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и других иранских государственных деятелей в авиакатастрофе. Он пожелал родным погибшего политика и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом тяжёлой утраты.
Путин назвал Раиси выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине.
"Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России, он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства", — говорится в телеграмме президента России.
Путин рассказал, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси и он навсегда сохранит самую светлую память о президенте Ирана.