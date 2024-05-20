Путин назвал Раиси настоящим другом России и выразил соболезнования Ирану

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Ирана и Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и других иранских государственных деятелей в авиакатастрофе. Он пожелал родным погибшего политика и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом тяжёлой утраты.

Путин назвал Раиси выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине.

"Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России, он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства", — говорится в телеграмме президента России.