Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 07:38

Путин назвал Раиси настоящим другом России и выразил соболезнования Ирану

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © Zuma / TASS

Президент Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © Zuma / TASS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Ирана и Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и других иранских государственных деятелей в авиакатастрофе. Он пожелал родным погибшего политика и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом тяжёлой утраты.

Путин назвал Раиси выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине.

Лидер, политик и друг: Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Лидер, политик и друг: Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

"Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России, он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства", — говорится в телеграмме президента России.

Путин рассказал, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси и он навсегда сохранит самую светлую память о президенте Ирана.

Что известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и какие это будет иметь последствия
Что известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и какие это будет иметь последствия

Напомним, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента. Воздушное судно полностью сгорело, в катастрофе никто не выжил.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров