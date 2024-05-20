Что известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и какие это будет иметь последствия Власти Ирана подтвердили гибель главы государства Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Как это событие изменит расклад сил на Ближнем Востоке и что будет означать для нашей страны — в материале Life.ru. 20 мая, 07:04 Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта. Обложка © dpa/picture-alliance

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта. О его смерти было сообщено в мавзолее имама Резы.

Вертолёт рухнул в иранском регионе Восточный Азербайджан. На борту также находились глава МИД Амир Абдоллахиян, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Махди Мусави. Примечательно, что всего кортеж президента был из трёх вертолётов, но рухнул только главы государства.

Поисковая операция продолжалась всю ночь 20 мая. К ней подключились представители нескольких стран, в том числе Турции, с которой у Ирана не самые тёплые отношения. Российские спасатели также отправились в Иран, но в связи с окончанием поисков вернулись домой. Тела погибших найдены и отправлены в Тебриз. Сама винтокрылая машина сгорела полностью.

Точная причина трагедии пока не установлена. Рассматриваются версии от плохих погодных условий до теракта. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и смерть Раиси складываются в цепочку трагических совпадений.

Исполнять обязанности президента Ирана будет вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы главы государства должны пройти в течение 50 дней. Вертолёт президента Ирана пропал с радаров вечером 19 мая, когда Раиси возвращался из Азербайджана, где у него была встреча с Ильхамом Алиевым.

Как гибель главы Ирана повлияет на ситуацию в регионе

Обломки вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси в горном районе иранской провинции Восточный Азербайджан. Фото © Zuma / TASS

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), кандидат политических наук Данила Крылов отмечает, что должность президента Ирана номинальная и он не обладает всей полнотой власти.

— За его смертью последуют политические последствия. Виновный в целом уже найден, и его долго бы не искали. Иранские СМИ озвучили версию участия в катастрофе израильских спецслужб, — пояснил эксперт.

Эксперты не исключают, что следующим президентом Ирана может стать Мохаммад Бакер, который ранее уже участвовал в выборах. Российские власти выстраивали отношения с Раиси, и он мог стать преемником лидера Али Хаменеи, что только бы углубило сотрудничество. Теперь систему взаимоотношений придётся выстраивать по новой, но с оглядкой на прошлое.

Авторы Иванов Алексей