Что известно о крушении вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси На северо-западе Ирана продолжается операция по поиску вертолёта, в котором находился лидер страны Эбрахим Раиси. Борт совершил незапланированную посадку в труднодоступной местности. Работу осложняют темнота и непогода. Точных данных о состоянии Раиси до сих пор нет. 19 мая, 18:06 4584 4584 Глава Ирана Эбрахим Раиси (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия плотины "Гыз-Галасы", построенной Ираном и Азербайджаном на реке Аракс. Обложка © ТАСС / Zuma

Где пропал вертолёт с главой Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси возвращался из Азербайджана, где провёл встречу с Ильхамом Алиевым. Вместе они открывали новую плотину на реке Аракс. Эта река является и государственной границей между Ираном и Азербайджаном. Вместе с плотиной "Гыз-Галасы" состоялся полный ввод в эксплуатацию плотины "Худаферин". В ходе переговоров двух лидеров Раиси заявил, что Иран готов участвовать в строительстве новых объектов в Нагорном Карабахе.

Вертолёт Ми-171 с президентом Ирана на борту потерпел крушение в районе села Узи. Место происшествия находится в высокогорной местности. Спасатели, военнослужащие и добровольцы ищут винтокрылую машину, но поисковая операция усложнилась из-за начавшегося дождя и темноты. Оказать содействие Тегерану готовы власти России, Ирака, Армении и Азербайджана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА "Новости", что Россия внимательно отслеживает информацию о судьбе пассажиров в вертолёте президента Ирана, искренне надеется, что пассажиры живы и их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Вместе с главой Ирана летел министр иностранных дел Амир Абдоллахиян. О состоянии пассажиров Ми-171 пока информации нет. У места крушения отсутствует связь. На странице Эбрахима Раиси в Instagram* появился пост с просьбой молиться за него.

Верховный лидер Ирана Хаменеи выразил надежду, что Раиси смог выжить после жёсткой посадки вертолёта.

"Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернёт нам нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа".

Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси во время взлёта у границы Ирана и Азербайджана. Фото © ТАСС / Ali Hamed Haghdoust

Погодные условия в районе крушения вертолёта Раиси настолько плохие, что трое спасателей, участвующих в его поисках, пропали без вести, пишет Iran International со ссылкой на представителя Красного Полумесяца. Уже вечером агентство IRNA сообщило, что был установлен контакт с двумя пассажирами вертолёта президента Ирана.

Какие версии крушения вертолёта

Причины падения вертолёта пока не ясны. Журналист Аббас Джума не исключает, что крушение было спланировано противниками Ирана.

В Тегеране молятся за здоровье президента и ждут новостей. Видео © Telegram / Abbas Djuma

— Нахожусь в Тегеране. Очень многие (почти все), с кем сейчас обсуждаю ситуацию, либо уверены, либо не исключают, что произошедшее — дело рук Израиля, действовавшего через Баку, — написал Джума.

Если будет доказано, что к происшествию причастен Израиль, то это приведёт к очередному витку напряжённости на Ближнем Востоке, считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института ИНИОН РАН Данила Крылов.

— Израиль неоднократно убивал как высокопоставленных офицеров КСИР, так и различных физиков-ядерщиков. Иран в последнее время жёстко реагирует на заявления и действия Израиля, но при этом старается сдерживать ситуацию от глобального скатывания в эскалацию, — отмечает эксперт.

Израиль в свою очередь уже заявил, что не имеет отношения к крушению вертолёта президента Ирана. Об этом сообщает израильский 13-й канал со ссылкой на местных чиновников.

Что это было убийство, предполагают и в США. Джо Байдену доложено о произошедшем. Происшествия с Ми-171 фиксируются не в первый раз. Последний раз, в феврале 2024 года, разбилась машина ВВС Алжира. В случае если Раиси погиб, то его место займёт вице-президент Мохаммад Мохбер.

Иранские СМИ сообщают о последней информации о ЧП с вертолётом главы страны. Фото © ТАСС / Zuma

В случае гибели Раиси кто может занять его пост

Мохаммад Мохбер занимает должность вице-президента с 8 августа 2021 года. Служил офицером в Корпусе стражей Исламской революции. The Guardian сообщает, что в 2022 году Мохбер посещал Москву, где якобы участвовал в подготовке соглашения по отправке иранских БПЛА в Россию.

Авторы Даниил Черных