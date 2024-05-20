Американский вертолёт, диверсия или случайность: Какие версии авиакатастрофы с президентом Ирана обсуждают эксперты Иранист, старший лаборант-исследователь Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Евдокия Добрева — о том, что изменится после крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси в политической жизни Тегерана и его отношениях с Россией. 20 мая, 13:49 Спасатели на месте крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси в горном районе иранской провинции Восточный Азербайджан. Обложка © ТАСС / ЕРА

Вчера в Иране потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились президент страны Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и четверо других местных чиновников. Все они погибли. Место крушения нашли спустя почти 12 часов поисковой операции в провинции Восточный Азербайджан. Вертолёт упал в 86 километрах от города Тибриз.

Почему глава Ирана передвигался на американском вертолёте 70-х годов

Выдвигается несколько версий причин крушения вертолёта. В первую очередь это чрезвычайные погодные условия, плохая видимость. В этом районе Ирана был очень сильный туман, видимость составляла менее пяти метров, что также затруднило и поиски пропавшего с радаров вертолёта.

Среди рабочих есть версия отказа техники. Президент Ирана летел на вертолёте американского производства Bell 212, произведённом ещё в 70-х годах. В распоряжении президента есть и более современные вертолёты, но почему-то был выбран именно этот.

В экспертных сообществах обсуждаются различные версии, что к этой авиакатастрофе мог быть причастен Израиль, с которым Иран уже долгие годы ведёт прокси-войну в регионе.

Хроника ликвидаций иранских военных

Все мы помним о недавнем убийстве и гибели иранского генерала Мохаммада Реза Захеди в иранском консульстве в Дамаске. Он был координатором от Корпуса стражей Исламской революции действий "Хезболлы" в Сирии и Ливане. И, по некоторым данным, непосредственно вовлечён в организацию военной операции ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года.

Мохаммад Реза Захеди. Фото © Wikipedia / Fars Media Corporation

Этот авиаудар по иранскому консульству в Дамаске принёс, пожалуй, самую значительную потерю высшему военному руководству Тегерана после убийства при помощи дрона командующего силами специальных операций "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Ираке в 2020 году.

Стоит также вспомнить, что крушение вертолёта произошло в непосредственной близости от границы Азербайджана. А Иран неоднократно обвинял Баку в пособничестве Тель-Авиву.

Якобы на территории Азербайджана находятся израильские базы, из которых "Моссад" может организовывать нападения и диверсии на территории Ирана. Однако пока нет никаких подтверждений причастности Тель-Авива к этому крушению.

Израильские СМИ выступили с заявлением о том, что Израиль непричастен к гибели иранского президента. И стоит, конечно, дождаться результатов расследования.

Главный вопрос, который беспокоит мировую общественность: что будет с политической системой Ирана после неожиданной гибели президента страны?

Кто придёт на смену Эбрахиму Раиси

Первый заместитель президента Ирана Мохаммад Мохбер. Фото © ТАСС / Zuma

Что изменится во внешней политике Ирана с приходом новых фигур и, в частности, поменяются ли взаимоотношения Тегерана и Москвы? В настоящее время в соответствии с 131-й статьёй Конституции Ирана президентские полномочия перешли к первому заместителю президента Мохаммаду Мохберу. Он при содействии главы судебной власти и главы законодательной власти должен будет организовать досрочные выборы президента в течение 50 дней с сегодняшней даты.

Стоит также вспомнить, что президент Ирана формально не является главой государства. Главой государства является верховный лидер — Али Хаменеи, который был избран на эту должность пожизненно.

Президентские полномочия связаны с представлением страны на международной арене. Президент подписывает международные соглашения, участвует в различных саммитах и встречах с другими главами государств. Также он отвечает за бюджет страны и предлагает кандидатуры в кабинет министров.

Кто из иранских политиков имеет шанс баллотироваться на пост президента страны? Во-первых, это Мохаммад-Багер Галибаф, который сейчас возглавляет иранский Меджлис. Он участвовал в президентских выборах трижды и последние два раза отказывался сначала в пользу Махмуда Ахмадинежада и затем — в пользу Хасана Рухани. Относится к течению консерваторов, как и Раиси, и эксперты называют его одним из потенциальных кандидатов в президенты.

Другим возможным кандидатом можно назвать Мохсена Резайи, который участвовал в прошлых президентских выборах (2021) также из крыла консерваторов. Возглавлял КСИР во время ирано-иракской войны и имеет мощный политический и военный бэкграунд. Так или иначе, но по тем заявлениям, которые были сделаны на самом высшем уровне, в частности, верховным лидером Ирана, можно сделать вывод, что сейчас главная цель иранских властей состоит в том, чтобы подготовиться к формированию нового правительства и избранию нового президента. Можно предположить, что они будут стремиться, чтобы политический курс не претерпевал никаких изменений.

Благо иранская политическая система устроена таким образом, что позволяет отсечь нежелательных кандидатов ещё до самих выборов, так как они предварительно утверждаются Советом стражей Конституции Ирана. Что касается иранского взаимодействия с Россией и в целом отношений со странами региона, то, на мой взгляд, здесь вряд ли стоит ожидать каких-либо кардинальных изменений.

Авторы Евдокия Добрева