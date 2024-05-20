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Регион
20 мая, 06:33

Лидер, политик и друг: Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Мадуро, Пашинян, Моди и МИД Белоруссии соболезнуют в связи со смертью Раиси

Погибший в авиакатастрофе Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС /

Погибший в авиакатастрофе Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС /

Уже несколько государств выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Например, венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что потрясён новостями, и назвал его защитником суверенитета своего народа и другом латиноамериканской республики.

"Я потрясён страшным известием о прискорбной физической утрате президента Ирана Эбрахима Раиси. Нас с [моей супругой] Силией, которая дружит с его супругой [Джамиле Аламолхода], охватывает огромная боль от необходимости прощаться с образцовым человеком, выдающимся мировым лидером", — написал президент в социальной сети X.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В ней политик выразил соболезнования, отметив, что шокирован новостью и кончине Раиси, и выразил поддержку народу Исламской Республики.

В свою очередь индийский премьер Нарендра Моди заявил, что опечален трагическими известиями, указав на вклад Раиси в укрепление двусторонних отношений между странами, что всегда будут помнить. А МИД Белоруссии назвал президента Ирана одним из настоящих друзей республики.

"Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана", — говорится в сообщении.

При крушении вертолёта президента Ирана погибло не менее восьми человек
При крушении вертолёта президента Ирана погибло не менее восьми человек

Напомним, днём 19 мая вертолёт с Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку в районе ирано-азербайджанской границы. Спасателям удалось установить место катастрофы лишь через 12 часов. Воздушное судно полностью сгорело, все пассажиры, в том числе президент, погибли. Эти данные подтвердил вице-президент Мохсен Мансури. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Согласно конституции, нового главу государства изберут в течение 50 дней.

Матвей Константинов
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