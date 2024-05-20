Лидер, политик и друг: Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Уже несколько государств выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Например, венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что потрясён новостями, и назвал его защитником суверенитета своего народа и другом латиноамериканской республики.

"Я потрясён страшным известием о прискорбной физической утрате президента Ирана Эбрахима Раиси. Нас с [моей супругой] Силией, которая дружит с его супругой [Джамиле Аламолхода], охватывает огромная боль от необходимости прощаться с образцовым человеком, выдающимся мировым лидером", — написал президент в социальной сети X.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В ней политик выразил соболезнования, отметив, что шокирован новостью и кончине Раиси, и выразил поддержку народу Исламской Республики.

В свою очередь индийский премьер Нарендра Моди заявил, что опечален трагическими известиями, указав на вклад Раиси в укрепление двусторонних отношений между странами, что всегда будут помнить. А МИД Белоруссии назвал президента Ирана одним из настоящих друзей республики.