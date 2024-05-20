Стало известно, кто будет исполнять обязанности президента Ирана после гибели Раиси

До проведения выборов в Иране обязанности президента исламской республики будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом сообщил в понедельник, 20 мая, телеканал IRIB. Новый президент, в соответствии с конституцией страны, должен быть избран не позднее чем через 50 дней.