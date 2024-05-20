Стало известно, кто будет исполнять обязанности президента Ирана после гибели Раиси
IRIB: Первый вице-президент Ирана Мохбер будет исполнять обязанности президента
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Обложка © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
До проведения выборов в Иране обязанности президента исламской республики будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом сообщил в понедельник, 20 мая, телеканал IRIB. Новый президент, в соответствии с конституцией страны, должен быть избран не позднее чем через 50 дней.
На гибель президента Ирана Эбрахима Раиси уже отреагировал и местный кабмин. На его сайте появилось заявление о том, что трагедия не повлечёт за собой сбои в работе правительства.
"Продолжим осуществлять полномочия без каких-либо сбоев", — говорится в сообщении кабмина.
Напомним, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. При осмотре места крушения вертолёта не удалось обнаружить живых пассажиров. Данные о гибели Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.