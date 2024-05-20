При крушении вертолёта президента Ирана погибло не менее восьми человек
При крушении вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиса погибло не менее восьми человек. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna
Помимо самого Раиси, жертвами авиакатастрофы стали министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, руководитель президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мехди Мусави и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Эль-Хашем. Также в состав экипажа входили два пилота и один технический работник.
Напомним, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту днём 19 мая совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. При осмотре места крушения вертолёта не удалось обнаружить живых пассажиров. Данные о гибели Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
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