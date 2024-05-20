При крушении вертолёта президента Ирана погибло не менее восьми человек

При крушении вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиса погибло не менее восьми человек. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Помимо самого Раиси, жертвами авиакатастрофы стали министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, руководитель президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мехди Мусави и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Эль-Хашем. Также в состав экипажа входили два пилота и один технический работник.