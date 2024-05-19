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Регион
19 мая, 16:59

Полиция проверяет версию о сообщнике стрелявшего в премьера Словакии Фицо

В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Mateusz Wlodarczyk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Mateusz Wlodarczyk

Полицейские в Словакии изучают версию о том, что стрелявший в премьер-министра Роберта Фицо действовал не один. Об этом сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

"Через два часа после случившегося была стёрта его история в социальной сети Facebook*, это было сделано не им и не его супругой", — сказал он на пресс-конференции.

Следователи проверяют версию о том, что кто-то мог подстрекать 71-летнего писателя Юрая Цинтулу к покушению на Фицо.

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Напомним, покушение на Фицо произошло днём 15 мая. Цинтула несколько раз выстрелил в политика, ранив его в руку и живот. Преступника задержали. По его словам, он был не согласен с властями Словакии, которые не хотели отправлять оружие на Украину. Суд арестовал нападавшего, а премьер-министру провели несколько операций. В результате жизни Фицо ничего не угрожает, его состояние стабилизировалось.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Дарья Нарыкова
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