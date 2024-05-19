Полиция проверяет версию о сообщнике стрелявшего в премьера Словакии Фицо

Полицейские в Словакии изучают версию о том, что стрелявший в премьер-министра Роберта Фицо действовал не один. Об этом сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

"Через два часа после случившегося была стёрта его история в социальной сети Facebook*, это было сделано не им и не его супругой", — сказал он на пресс-конференции.