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Регион
19 мая, 10:05

Жизни ничего не угрожает: В Словакии заявили, что состояние Фицо после покушения стабилизировалось

Вице-премьер Словакии Калиняк: Жизни Фицо после покушения ничего не угрожает

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Состояние словацкого премьера Роберта Фицо после покушения стабилизировалось. Об этом в воскресенье, 19 мая, заявил вице-премьер, глава Минобороны республики Роберт Калиняк.

Момент покушения на премьера Словакии Фицо. Видео © TV Joj

"Премьер [Словакии] вышел из ситуации, которая угрожала его жизни, однако ситуация всё ещё является серьёзной, ему нужна интенсивная медпомощь. Состояние мы можем назвать стабильным, с позитивным прогнозом", — отметил он в ходе брифинга перед больницей в Банске-Бистрице, где находится Фицо.

По словам Калиняка, пока премьера Словакии не станут переводить в другие медучреждения.

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Как сообщал Life.ru, покушение на Фицо произошло днём 15 мая. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика, ранив его в руку и живот. Преступника задержали. По его словам, он был не согласен с властями Словакии, не желающими снабжать Украину оружием. Суд арестовал нападавшего. Фицо провели несколько операций.

Никита Осипов
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