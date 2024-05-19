Жизни ничего не угрожает: В Словакии заявили, что состояние Фицо после покушения стабилизировалось

Состояние словацкого премьера Роберта Фицо после покушения стабилизировалось. Об этом в воскресенье, 19 мая, заявил вице-премьер, глава Минобороны республики Роберт Калиняк.

Момент покушения на премьера Словакии Фицо. Видео © TV Joj

"Премьер [Словакии] вышел из ситуации, которая угрожала его жизни, однако ситуация всё ещё является серьёзной, ему нужна интенсивная медпомощь. Состояние мы можем назвать стабильным, с позитивным прогнозом", — отметил он в ходе брифинга перед больницей в Банске-Бистрице, где находится Фицо.

По словам Калиняка, пока премьера Словакии не станут переводить в другие медучреждения.