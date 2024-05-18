Президент Болгарии увидел в покушении на Фицо неприятие в ЕС другого мнения БНР: Президент Болгарии призвал Европу сделать выводы после покушения на Фицо 18 мая, 17:29 Покушение на Роберта Фицо. Обложка © ТАСС / АР

Президент Болгарии Румен Радев считает, что в Европе перестали спокойно относиться к чужому мнению, а покушение на премьера Словакии Роберта Фицо лишь доказывает это. По его убеждению, западные политики видят только один выход из украинского конфликта — продолжение боевых действий, хотя давно пора взглянуть на проблему под широким углом.

"Попытка убийства европейского премьера из-за его поддержки мира радикализированным фанатиком — показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению. <…> Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации", — заявил Радев в ходе брифинга, его цитирует Болгарское национальное радио (БНР).

Он напомнил, что любое противоречащее мейнстриму мнение сразу же называется "пророссийским". Радев обеспокоен, что военный конфликт может перекинуться с Украины на Европу. По его убеждению, все "кровопролития начинаются с милитаристских призывов", которые сейчас всё чаще звучат в ЕС. Болгарский президент уверен, что пора перестать накачивать Украину оружием, а следует искать варианты завершения противостояния.

По мнению Радева, количество вооружения не изменит исход сражения. Глава государства предупредил, что Запад своими решениями только толкает Киев в пропасть, Украина теряет собственные промышленность, инфраструктуру и население.

"Это приведёт к исключительно тяжёлым последствиям не только для Украины, но и для всей Европы", — резюмировал болгарский политик.

Авторы Татьяна Миссуми