Песков: Иран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны Раиси

Иран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 20 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что традиции похорон в разных странах порой не предусматривают официальных церемоний с участием международных представителей. Пока неизвестно, как будет проходить прощание с Раиси.