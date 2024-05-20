Песков: Иран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны Раиси
Иран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 20 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что традиции похорон в разных странах порой не предусматривают официальных церемоний с участием международных представителей. Пока неизвестно, как будет проходить прощание с Раиси.
"Никакой информации на этот счёт от наших иранских друзей мы не имеем", — добавил представитель Кремля.
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси и ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись плохими погодными условиями. Все пассажиры погибли. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны.
Zuma / TASS