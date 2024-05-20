Москвичи несут цветы к Посольству Ирана в память об Эбрахиме Раиси
Москвичи несут цветы к Посольству Ирана на Покровском бульваре в связи с трагической гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных высокопоставленных лиц. Корреспондент Life.ru разведал обстановку у здания дипмиссии.
Помимо цветов на импровизированном мемориале замечена книга об истории Ирана "Персидский бастион", которая вышла четыре года назад под редакцией Центра анализа стратегий и технологий.
Москвичи несут цветы к Посольству Ирана в память о Раиси. Видео © Life.ru
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси и ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись плохими погодными условиями. Все пассажиры погибли. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны.
Life.ru