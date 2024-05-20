Москвичи несут цветы к Посольству Ирана в память об Эбрахиме Раиси

Москвичи несут цветы к Посольству Ирана на Покровском бульваре в связи с трагической гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных высокопоставленных лиц. Корреспондент Life.ru разведал обстановку у здания дипмиссии.

Помимо цветов на импровизированном мемориале замечена книга об истории Ирана "Персидский бастион", которая вышла четыре года назад под редакцией Центра анализа стратегий и технологий.