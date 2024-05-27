"Это самооборона": Столтенберг подтвердил, что выступает за удары ВСУ по России западным оружием
Столтенберг: Призыв разрешить Киеву бить по РФ связан с ситуацией под Харьковом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории РФ западным оружием. Он назвал это "самообороной" и подчеркнул важность ударов в условиях наступления Российской армии под Харьковом.
"Мы видим сегодня, что, например, в районе Харькова линия фронта и граница — это почти одно и то же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения", — сказал Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Софии.
Он добавил, что 99% оружия Украине поставляют страны НАТО и оно якобы помогло нанести серьёзные потери российской стороне.
Напомним, с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории генсек НАТО впервые выступил 25 мая. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит, "усложнять оборону" ВСУ. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем представителям государств, которые поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, будет полезно знать о подобных призывах Столтенберга.
TACC / EPA / VASSIL DONEV