"Это самооборона": Столтенберг подтвердил, что выступает за удары ВСУ по России западным оружием

"Мы видим сегодня, что, например, в районе Харькова линия фронта и граница — это почти одно и то же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения", — сказал Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Софии.