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Регион
27 мая, 09:58

"Это самооборона": Столтенберг подтвердил, что выступает за удары ВСУ по России западным оружием

Столтенберг: Призыв разрешить Киеву бить по РФ связан с ситуацией под Харьковом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории РФ западным оружием. Он назвал это "самообороной" и подчеркнул важность ударов в условиях наступления Российской армии под Харьковом.

"Мы видим сегодня, что, например, в районе Харькова линия фронта и граница — это почти одно и то же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения", — сказал Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Софии.

Он добавил, что 99% оружия Украине поставляют страны НАТО и оно якобы помогло нанести серьёзные потери российской стороне.

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Напомним, с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории генсек НАТО впервые выступил 25 мая. По его словам, отказывать киевскому режиму в этомзначит, "усложнять оборону" ВСУ. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем представителям государств, которые поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, будет полезно знать о подобных призывах Столтенберга.

Обложка ©

TACC / EPA / VASSIL DONEV

Наталья Исакова
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