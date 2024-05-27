Шведский министр заявил о праве Украины наносить удары по России

Право киевского режима на самооборону подразумевает под собой право наносить удары по территории России. Об этом, как передаёт газета Hallandsposten, заявил глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон. Так он ответил на вопрос о том, может ли Украина использовать отправленное Стокгольмом вооружение для нанесения ударов по целям, находящимся на территории России.