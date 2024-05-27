Шведский министр заявил о праве Украины наносить удары по России
Глава МО Швеции Йонсон: Украина имеет право наносить удары по территории России
Право киевского режима на самооборону подразумевает под собой право наносить удары по территории России. Об этом, как передаёт газета Hallandsposten, заявил глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон. Так он ответил на вопрос о том, может ли Украина использовать отправленное Стокгольмом вооружение для нанесения ударов по целям, находящимся на территории России.
"Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону путём военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону", — заявил министр.
Напомним, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства – члены альянса разрешить украинским войскам применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем представителям государств, которые поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, будет полезно знать о подобных призывах Столтенберга.