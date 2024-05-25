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Регион
25 мая, 09:04

В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга об ударах по России

Захарова: Участникам саммита в Швейцарии полезно знать о призыве Столтенберга

Всем представителям государств, которые поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, будет полезно знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к снятию ограничений на удары Киева по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Напомним, ранее Столтенберг призвал страны – члены НАТО разрешить Украине применять западное оружие по территории РФ. По словам генсека Североатлантического альянса, отказывать Киеву в этомзначит "усложнять оборону" ВСУ. В Госдуме отметили, что слова Столтенберга вызваны помешательством, политик не задумывается о последствиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Дарья Нарыкова
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