В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга об ударах по России

Всем представителям государств, которые поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, будет полезно знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к снятию ограничений на удары Киева по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.