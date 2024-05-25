"Очередное надувалово": Захарова жёстко прошлась по идее "саммита мира" по Украине
Захарова назвала "саммит мира" по Украине ещё одним "надуваловом"
"Саммит мира" по Украине, который запланирован в июнь в Швейцарии, является новым "надуваловом", написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Москва якобы пытается сорвать предстоящее мероприятие.
"Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" — подчеркнула Захарова.
Она обратила внимание, что настоящая "формула мира" — это прекращение поставок оружия Украине.
Напомним, что швейцарский саммит по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке, Россия туда не приглашена. Там будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, которую он уже долгое время пытается продвигать. По его словам, мирная конференция нужна для давления на Россию. Зеленскому для пущей эффектности нужен по-настоящему крупный игрок среди присутствующих. В связи с этим он даже попытался завлечь на саммит Китай. Однако в Кремле считают, что даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным, поскольку там не будет России.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур