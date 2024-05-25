"Очередное надувалово": Захарова жёстко прошлась по идее "саммита мира" по Украине

"Саммит мира" по Украине, который запланирован в июнь в Швейцарии, является новым "надуваловом", написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Москва якобы пытается сорвать предстоящее мероприятие.