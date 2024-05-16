Песков обрёк саммит в Швейцарии на фиаско даже при участии Китая

Мирный саммит по Украине, который пройдёт летом в Швейцарии, не принесёт никакой пользы для урегулирования конфликта, поскольку проводится без участия России. Даже присутствие на нём китайской делегации не поможет достичь каких-либо результатов в ходе переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.