Песков обрёк саммит в Швейцарии на фиаско даже при участии Китая
Песков заявил, что саммит в Швейцарии будет бесполезен даже при участии КНР
Мирный саммит по Украине, который пройдёт летом в Швейцарии, не принесёт никакой пользы для урегулирования конфликта, поскольку проводится без участия России. Даже присутствие на нём китайской делегации не поможет достичь каких-либо результатов в ходе переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить, с нашей точки зрения. Но это не добавит результативности именно этому мероприятию", — заметил представитель Кремля в интервью газете "Известия".
Напомним, что с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке состоится саммит по Украине, главной темой которого станет "формула мира" Владимира Зеленского. На встречу приглашено 160 делегаций из разных стран, однако РФ в этом списке нет. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые страны собираются посетить конференцию, чтобы отметить её бесполезность без участия российской стороны. В этом плане России импонирует мирный план Китая, который предусматривает учёт интересов всех сторон, вовлечённых в конфликт.
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