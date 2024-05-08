Эрдоган не поверил в успех саммитов по Украине без участия России
Эрдоган: Мирные инициативы по Украине без участия РФ имеют малый шанс на успех
Шансы на полноценное урегулирование конфликта на Украине без участия России невелики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам политика, за долгое время не было достигнуто никакого прогресса в вопросе урегулирования.
"Для достижения мира должна быть создана возможность, которая предложит обеим сторонам достойный выход. А односторонние мирные инициативы, в которых не участвует Россия, имеют небольшой шанс на успех", — подчеркнул Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, главной темой которого станет "формула мира" Владимира Зеленского. На встречу приглашены 160 делегаций разных стран, но РФ в этом списке нет. В Кремле заявили, что встреча в таком формате лишена смысла, так как без участия России бесполезно договариваться о мире. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что некоторые страны приняли приглашение на мероприятие, чтобы уже там донести до остальных его бессмысленность в отсутствии российской стороны.
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