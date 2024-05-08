Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 17:26

Эрдоган не поверил в успех саммитов по Украине без участия России

Эрдоган: Мирные инициативы по Украине без участия РФ имеют малый шанс на успех

Шансы на полноценное урегулирование конфликта на Украине без участия России невелики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, за долгое время не было достигнуто никакого прогресса в вопросе урегулирования.

"Для достижения мира должна быть создана возможность, которая предложит обеим сторонам достойный выход. А односторонние мирные инициативы, в которых не участвует Россия, имеют небольшой шанс на успех", — подчеркнул Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В Киеве назвали угрозу, которую для Зеленского таит швейцарский саммит
В Киеве назвали угрозу, которую для Зеленского таит швейцарский саммит

Напомним, с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, главной темой которого станет "формула мира" Владимира Зеленского. На встречу приглашены 160 делегаций разных стран, но РФ в этом списке нет. В Кремле заявили, что встреча в таком формате лишена смысла, так как без участия России бесполезно договариваться о мире. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что некоторые страны приняли приглашение на мероприятие, чтобы уже там донести до остальных его бессмысленность в отсутствии российской стороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров