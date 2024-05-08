Эрдоган не поверил в успех саммитов по Украине без участия России

Шансы на полноценное урегулирование конфликта на Украине без участия России невелики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, за долгое время не было достигнуто никакого прогресса в вопросе урегулирования.

"Для достижения мира должна быть создана возможность, которая предложит обеим сторонам достойный выход. А односторонние мирные инициативы, в которых не участвует Россия, имеют небольшой шанс на успех", — подчеркнул Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).