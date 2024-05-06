В Киеве назвали угрозу, которую для Зеленского таит швейцарский саммит

Если мирный саммит по Украине в Швейцарии окажется провальным, то это может стать концом правления Владимира Зеленского. Такое предположение озвучил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на личном ютуб-канале.

"Всё идёт к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемой встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", — заявил он.