В Киеве назвали угрозу, которую для Зеленского таит швейцарский саммит
Соскин: Провал саммита в Швейцарии повлечёт за собой крах режима Зеленского
Если мирный саммит по Украине в Швейцарии окажется провальным, то это может стать концом правления Владимира Зеленского. Такое предположение озвучил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на личном ютуб-канале.
"Всё идёт к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемой встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", — заявил он.
Кроме того, по мнению Соскина, есть и вторая угроза для Зеленского. Это 20 мая — дата, когда истекает срок его полномочий, после которой он перестанет быть легитимен как глава страны.
Напомним, что саммит в городе Бюргенштоке в Швейцарии пройдёт с 15 по 16 июня, его главной темой станет "украинская формула мира". На встречу приглашены 160 делегаций разных стран, но Российской Федерации в этом списке нет. В Кремле заявили, что встреча в таком формате лишена смысла, так как без участия Москвы бесполезно договариваться о мире. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что некоторые государства приняли приглашение на мероприятие, чтобы уже там донести до остальных его бессмысленность в отсутствии российской стороны.
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