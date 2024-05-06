Власть на Украине может перейти в руки нового правительства, которое будет готово исходить из реального положения вещей в диалоге с Российской Федерацией, в отличие от упорствующего в своей категоричности по этому вопросу Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший посол США Час Фриман в беседе с ютуб-каналом Dialogue works.

"Господин Зеленский может стать жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать", — заявил дипломат.

По мнению Фримана, необходимость переговоров стала очевидна многим в Незалежной, но всё усложняется указом Зеленского, который запретил их на законодательном уровне. Бывший американский посол убеждён, что это положение необходимо упразднить. Согласно его прогнозу, ВСУ вряд ли смогут продержаться под напором российских войск даже до ноября этого года.