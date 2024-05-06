США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому: уже установлены контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, негласная работа идёт с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки России.

Предполагается, что Порошенко, Кличко, Ермак, Залужный и Разумков могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Кроме того, западные "спонсоры" конфликта крайне обеспокоены настроениями украинцев, которые всё меньше доверяют власти, а также тем, что военные бегут с передовой и сдаются в плен.