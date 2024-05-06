В СВР узнали, что США всё активнее ищут замену Зеленскому
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому: уже установлены контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, негласная работа идёт с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки России.
"Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту", — информировали в пресс-бюро ведомства.
Предполагается, что Порошенко, Кличко, Ермак, Залужный и Разумков могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Кроме того, западные "спонсоры" конфликта крайне обеспокоены настроениями украинцев, которые всё меньше доверяют власти, а также тем, что военные бегут с передовой и сдаются в плен.
"Владимир Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается", — указали в СВР.
Напомним, что правление Владимира Зеленского перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится срок его полномочий. Новые выборы на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. При этом голосование можно будет провести только спустя полгода после его отмены. На Украине считают, что после 20 мая против Зеленского выступят Залужный, Порошенко и некоторые депутаты, которые собираются удержать свою власть в стране.