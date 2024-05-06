В Кремле отреагировали на поиск замены Зеленскому со стороны США
Песков считает преждевременным говорить о предпочтительном новом лидере Украины
Пока преждевременно рассуждать о том, какой новый лидер Украины будет для России более предпочтительным для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Преждевременно об этом говорить", — ответил он на вопрос журналистов о том, с какими кандидатурами возможен диалог.
Представитель Кремля также переадресовал Службе внешней разведки РФ вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому со стороны Вашингтона.
Напомним, что правление Владимира Зеленского перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится срок его полномочий. Новые выборы на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. В связи с этим Служба внешней разведки РФ узнала, что США всё активнее ищут замену Зеленскому. Так, уже установлены контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, негласная работа идёт с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым.
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