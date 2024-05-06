В Кремле отреагировали на поиск замены Зеленскому со стороны США

Пока преждевременно рассуждать о том, какой новый лидер Украины будет для России более предпочтительным для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Преждевременно об этом говорить", — ответил он на вопрос журналистов о том, с какими кандидатурами возможен диалог.

Представитель Кремля также переадресовал Службе внешней разведки РФ вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому со стороны Вашингтона.