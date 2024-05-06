Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 08:55

В Кремле отреагировали на поиск замены Зеленскому со стороны США

Песков считает преждевременным говорить о предпочтительном новом лидере Украины

Пока преждевременно рассуждать о том, какой новый лидер Украины будет для России более предпочтительным для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Преждевременно об этом говорить", — ответил он на вопрос журналистов о том, с какими кандидатурами возможен диалог.

Представитель Кремля также переадресовал Службе внешней разведки РФ вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому со стороны Вашингтона.

В США захотели "сдать России" объявленного в розыск Зеленского
В США захотели "сдать России" объявленного в розыск Зеленского

Напомним, что правление Владимира Зеленского перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится срок его полномочий. Новые выборы на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. В связи с этим Служба внешней разведки РФ узнала, что США всё активнее ищут замену Зеленскому. Так, уже установлены контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, негласная работа идёт с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров