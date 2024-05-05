В США захотели "сдать России" объявленного в розыск Зеленского 5 мая, 08:01 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Американцы неожиданно смело отреагировали на опубликованную газетой New York Post новость о том, что МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского. Читатели признались, что готовы сдать украинского политика российским властям при первой возможности.

"Я бы сдал Зеленского при первой же возможности ради почёта в России", — написал пользователь Bill Carson.

Его поддержал комментатор Sam Sam, который напомнил, что Киев устроил настоящий геноцид русскоговорящего населения ещё в 2014 году, поэтому украинские власти должны попасть под суд. По его мнению, Россия идёт верным путём и готовит трибунал для киевских преступников.

Пользователь NyPo Shadow Bans назвал Зеленского "комедийным актёром, превратившимся в главу мафии", который по непонятным причинам до сих пор находится на свободе. А Billy Johnson написал, что глава киевского режима — это никто без помощи США.

"Владимир (Зеленский. — Прим. Life.ru) — трус. Конечно, он может жёстко говорить, когда за ним стоит большой брат США, который поставляет ему каждый цент и пулю. Типичный школьный мальчишка, который ведёт себя жёстко, в то время как его старший брат стоит у него за спиной и наблюдает", — резюмировал он.

Напомним, 4 мая за преступления по одной из статей УК РФ в розыск был объявлен Владимир Зеленский. Также в российской базе МВД появился и бывший украинский президент Пётр Порошенко.

Авторы Татьяна Миссуми