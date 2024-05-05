Эксперт объяснил, что грозит Зеленскому и Порошенко после объявления их в розыск

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко после объявления их в розыск Министерством внутренних дел России рискуют стать законной военной целью ВС РФ. Об этом URA.ru заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Я не исключаю, что Порошенко уже сейчас может превратиться в законную военную цель. А Зеленского после 20 мая, когда закончатся его президентские полномочия, может ожидать судьба Джохара Дудаева. Ведь те преступления, которые совершены Зеленским и Порошенко, не имеют срока давности", — считает бывший офицер.