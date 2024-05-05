Эксперт объяснил, что грозит Зеленскому и Порошенко после объявления их в розыск
Военный аналитик Иванников: Зеленский может стать законной целью ВС РФ
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов в 2019 году. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Владимир Зеленский и Пётр Порошенко после объявления их в розыск Министерством внутренних дел России рискуют стать законной военной целью ВС РФ. Об этом URA.ru заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
"Я не исключаю, что Порошенко уже сейчас может превратиться в законную военную цель. А Зеленского после 20 мая, когда закончатся его президентские полномочия, может ожидать судьба Джохара Дудаева. Ведь те преступления, которые совершены Зеленским и Порошенко, не имеют срока давности", — считает бывший офицер.
По его словам, если Министерство обороны РФ решит ликвидировать политиков, то будет совершенно право. А вот после избавления общества от злодеев вполне могут состояться переговоры о мире, уверен эксперт.
Напомним, 4 мая за преступления по одной из статей УК РФ в розыск был объявлен Владимир Зеленский. Также в полицейской базе появился бывший украинский президент Пётр Порошенко. Кроме того, разыскиваются командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и экс исполняющий обязанности главы Минобороны Украины Михаил Коваль.